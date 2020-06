In base ai primi rilievi l'incendio sarebbe doloso.

RAGUSA – L’auto delle onoranze funebri “La Nazionale” di Ragusa è stata incendiata nella notte in centro storico, in via Garibaldi. Le fiamme hanno danneggiato un’auto che si trovava parcheggiata di fianco e il portone di un’abitazione privata. Chiara la matrice dolosa dell’atto intimidatorio secondo i primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco. (ANSA).