Bimbo di 2 anni investito

È IN COMA

Dopo aver centrato in pieno il passeggino, il guidatore non si è fermato a prestare soccorso

COCCAGLIO (BRESCIA) – Un bambino di due anni è stato investito da un’auto sulle strisce pedonali, mentre attraversava la strada nel passeggino spinto dalla mamma. Con loro anche l’altra bambina della donna. Dopo l’investimento, il pirata della strada non si è fermato. Il Corriere della Sera riporta che il bimbo è in coma all’ospedale Papa Giovanni, dov’è giunto in elisoccorso: l’impatto l’ha sbalzato fuori dalla carrozzina, provocandogli un grave trauma cranico.

L’auto avrebbe colpito in pieno la carrozzina, spiegano i vigili di Coccaglio, che hanno avviato la caccia al guidatore. Secondo il comando, prima di optare per la fuga, il pirata avrebbe avuto modo di rendersi pienamente conto dell’accaduto. “Stiamo ricostruendo con le telecamere e i rilevatori di targa chi è passato dalla zona in quel momento – dice il comandante Luca Ferrari – e abbiamo individuato una rosa di auto, sette-otto da verificare”. La mamma, di origini indiane, è sotto choc; nel ricostruire l’accaduto, ha raccontato che al momento dell’incidente stava accompagnando la figlia all’asilo insieme al piccolo.