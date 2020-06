Bollette ‘pazze’ e novità

Bollette ‘pazze’ per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici, televisivi e internet? “Oltre al rimborso delle somme eventualmente versate” e non dovute, si avrà diritto a ricevere anche una somma “pari al 10% dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro”. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato.