PALERMO – Coltivava piante di marijuana all’interno di un box. A scoprirle e a fare scattare l’arresto sono stati i poliziotti, in via Eugenio l’Emiro. A finire in manette, un 32enne palermitano, Marco Flavio Picone. “Durante i controlli nella zona – spiegano dalla questura – gli agenti hanno percepito l’acre ed inconfondibile odore di marijuana provenire da un box. Sono intervenuti per sottoporre ad un controllo un individuo che, dopo aver sbloccato le serrature laterali della saracinesca del garage in questione, era entrato.

Il controllo all’interno del box nella sua disponibilità, ha infatti consentito di rinvenire, in un’area soppalcata del locale, una “Grow Box”, moderna scatola per coltivazione in ambienti chiusi, al cui interno sono state rinvenute 5 piante coltivate di marijuana dell’altezza di circa 60 centimetri, in piena infiorescenza, apparecchiatura elettrica a led con annesse ventole di aspirazione ed altro materiale utile a favorire celermente lo sviluppo delle piante, fertilizzanti e ventole”.