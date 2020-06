BRUXELLES – La commissione antimafia ed anticorruzione dell’assemblea regionale siciliana ha incontrato, oggi, una delegazione di deputati europei della commissione LIBE dell’europarlamento a Bruxelles. “Un incontro partecipato e proficuo” lo ha definito il presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava “utile per scambiarsi idee ed informazioni sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata ed alla corruzione in Europa e per presentare l’operato della commissione regionale”. Fava, oltre a ringraziare per la disponibilità la presidenza del parlamento UE, della commissione LIBE ed i deputati presenti appartenenti ai vari gruppi parlamentari ha ribadito “la centralità della lotta alla mafia in ambito europeo e il ruolo indispensabile della politica in questa azione”. Ai deputati europei è stata fornita copia delle pubblicazioni delle relazioni principali approvate dalla commissione regionale fino ad ora, l’inchiesta sul così detto “sistema montante”, la relazione sul depistaggio relativo all strage di via d’amelio è quella, approvata di recente, sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Antoci. All’incontro erano presenti i componenti della commissione antimafia dell’Ars Cannata, Schillaci e Zitelli ed i deputati europei Bartolo, Chinnici, Corrao, Roberti, Stancanelli e Tardino.