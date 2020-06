In manette un uomo di 35 anni.

PARTINICO (PALERMO) – Aveva addosso due involucri di cocaina, trovati negli slip durante una perquisizione personale effettuata dai carabinieri. La droga era nascosta anche nel suo appartamento e per G.S di 35 anni, sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo a Partinico, in provincia di Palermo, dove i sospetti da parte dei militari si sono presto trasformati in certezza: una volta fermato, infatti, oltre alla perquisizione, è stata eseguita una ispezione nell’appartamento: passato al setaccio, sono state trovate altre dosi di cocaina e tutto il materiale per il confezionamento, dal cellophane al bilancino di precisione. Oltre all’arresto è quindi scattato il sequestro.