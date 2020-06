PALERMO – La prima immagine ritrae la bandiera dell’Europa, l’ultima Federica Pellegrini mentre si prepara ad un tuffo. Nelle 350 pagine che separano i due scatti c’è il foto racconto del 2019. E’ stato presentato oggi Photoansa 2019, il libro fotografico che l’Agenzia nazionale stampa associata propone per raccontare con le immagini i fatti, le emozioni, i personaggi.

La presentazione che si è svolta nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni non si era mai svolta a Palermo e l’evento è stato l’occasione per sentire alcuni protagonisti dell’anno siciliani. All’appuntamento, con il direttore dell’Ansa, Luigi Contu e l’Ad, Stefano De Alessandri,sono così interventi il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello l’ideatore della Strada degli scrittori, il giornalista Felice Cavallaro; la nipote di Andrea Camilleri, Arianna Mortelliti, il responsabile dei progetti di Save the Children in Sicilia Alessio Fasulo e Domenico Schillaci, cofondatore e direttore di Push, una delle start up siciliane di successo. All’incontro hanno portato i propri saluti, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè

Sfogliando il libro c’è il capitolo dedicato alle elezioni europee, quello dedicato alla ricostruzione del ponte Morandi a Genova. Fra le sezioni, quella sulle migrazioni, un’altra sui gilet gialli, su “Roma città divisa e quella sulla politica italiana che ha come titolo “Un anno bellissimo”. Ancora: il capitolo dedicato alle manifestazioni dei giovani per il clima, il capitolo “campioni virtuali, soldi reali sui mondiali dei videogame e la sezione dedicata all’incendio a Notre Dame. Chiudono i libro tre parti dedicate allo sport: “L’Italia delle donne” sulla partecipazione delle azzurre al campionato di calcio femminile, “Ritorno a Cortina” sulla vittoria della candidatura italiana alle olimpiadi e “L’ottava meraviglia”, titolo della sezione dedicata a Federica Pellegrini.