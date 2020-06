PALERMO – All’esame della commissione Ambiente all’Ars la riforma degli Istituti case popolari (Iacp). Un testo che non piace al Pd. “Siamo fermamente contrari – dice il deputato dem Anthony Barbagallo -, il disegno di legge non affronta in modo compiuto nessuno dei problemi del settore limitandosi esclusivamente a ridisegnare l’architettura istituzionale degli enti gestori senza per altro approfondire il tema delle risorse a disposizione. Siamo, peraltro, contrari alla soppressione dello Iacp di Acireale”. “Dovremmo puntare invece – dopo un attesa cosi lunga – ad una riforma che affronti con decisione il tema del sovraffollamento degli alloggi e della loro riqualificazione anche attraverso progetti di social housing, soprattutto nelle città metropolitane. Punto cardine, poi, è quello delle risorse da cui attingere come le economie del PO Fers”.

