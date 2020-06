Morto il ‘papà’

TORINO – Si è spento oggi a 53 anni Davide Vannoni, inventore del contestato e controverso ‘metodo Stamina’. Da tempo era ricoverato in ospedale per una malattia incurabile. Vannoni ha sempre sostenuto che le cellule staminali (in particolare quelle dette ‘mesenchimali’) potessero curare varie malattie a cui la scienza non ha ancora un rimedio, fra cui quelle neurodegenerative. A supportarlo – secondo quanto sosteneva – sarebbero stati i risultati ottenuti su se stesso, dopo una terapia in Ucraina, che l’avrebbero portato a importare la terapia alternativa in Italia.

Vannoni è diventato famoso soprattutto per le vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto: Il Messaggero ricorda che negli ultimi anni è stato fermato dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta sul ‘metodo Stamina’, indagato a Torino per associazione per delinquere e anche accusato di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, truffa aggravata, e somministrazione di farmaci non conformi quanto alle attività di trattamento di gravi malattie neurodegenerative.

Alla base del fermo l’idea della Procura che Vannoni stesse per lasciare il Paese al fine di riprendere l’attività di ricerca, dopo lo stop in Italia arrivato dalle autorità giudiziarie e sanitarie (due bocciature da parte di altrettanti comitati scientifici). Vannoni inoltre aveva patteggiato per una pena di un anno e dieci mesi con la condizionale, impegnandosi a rinunciare a qualsiasi iniziativa che gli permettesse di proseguire l’applicazione della controversa terapia; in merito ancora Il Messaggero scrive che invece il biologo, stando alle intercettazioni a cui è stato sottoposto, avrebbe intrapreso reiterati contatti per individuare una località estera dove riprendere a lavorare sul suo metodo.