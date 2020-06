Precari, l’annuncio di Lupo:

PALERMO– “Grazie al senso di responsabilità del PD, che ha garantito il numero legale, in commissione Affari istituzionali è stata approvata la norma che proroga il contratto dei lavoratori precari degli enti locali in Sicilia per tutto il 2020”. Lo ha detto Giuseppe Lupo, capogruppo PD all’Ars, intervenendo nel corso della seduta di oggi. “Adesso bisogna arrivare al più presto all’approvazione definitiva della norma, contenuta in un apposito ddl – ha aggiunto Lupo – per garantire al personale precario quantomeno la prosecuzione del rapporto di lavoro alle attuali condizioni, in attesa di una stabilizzazione definitiva”. Il vicepresidente della commissione Bilancio, Baldo Gucciardi, ha chiesto una riunione della commissione entro domattina, per esprimere parere positivo alla copertura finanziaria. Lupo ha chiesto la trattazione d’urgenza del ddl in aula.