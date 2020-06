Rifiuti in discarica, Sicilia prima

La Sicilia resta indietro sul fronte dei rifiuti ma fa segnare qualche segnale di miglioramento. Questo emerge dal “Rapporto Rifiuti Urbani edizione 2019” dell’Ispra. Secondo il quale a livello nazionale è ancora in calo l’uso delle discariche (-6,4%), mentre sempre bene la raccolta differenziata (+2,6%). E in Sicilia? L’Isola va male in entrambe queste voci rispetto ad altre regioni ma finalmente comincia a incrementare i suoi livelli di raccolta differenziata.

Quella dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), è una fotografia relativa al 2018. Emerge che in Italia gli “Impianti non sono al passo con le esigenze della differenziata, pochi e mal distribuiti”: sono solo sette le regioni italiane che superano l’obiettivo del 65% fissato, al 2012, dalla normativa. Tra queste non c’è la Sicilia, che si attesta al 29,5 di differenziata. Che però fa segnare un incremento percentuale del 7,8 per cento, il migliore al Sud. “Un miglioramento importante, anche se non fa spostare le quattro regioni dalle ultime posizioni a livello nazionale”, si legge nel rapporto (le altre tre sono Molise, Calabria e Puglia).

In discarica sono state smaltite quasi 6,5 milioni di tonnellate (pari al 22%), con una riduzione del 6,4%. In Sicilia significativa la crescita di Siracusa: quasi 11 punti in più di differenziata (dal 15,3% del 2017 al 26,2% del 2018) e Messina (dal 20,8% del 2017 al 28,7%). Palermo è ferma al 10,48% (nel 2017 era al 13,83%) più o meno come nel 2011. “L’esaurimento della sesta vasca di Bellolampo a luglio 2019 ha delle responsabilità chiare. Nel 2018 circa il 90% dei rifiuti del Comune di Palermo non è stato differenziato: paghiamo una gestione fallimentare nel periodo 2012-2018 che comporterà un aggravio costi per i cittadini palermitani”, commenta il consigliere comunale del M5s Antonino Randazzo. Delle quattro province che differenziano meno in Italia, tre sono siciliane: Palermo, Siracusa e Messina. In Sicilia il 69 per cento dei rifiuti finiscono in discarica, record italiano.

“I dati forniti da Ispra premiano il lavoro del governo Musumeci sul fronte dei rifiuti. Tanto c’è ancora da fare, ma il balzo in avanti della Sicilia indica che siamo sulla strada giusta”. Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, commentando il rapporto. Secondo l’assessore i dati del 2019 che va a chiudersi saranno ancora migliori, vicini al 40 (ma comunque ancora lontani dai limiti di legge).