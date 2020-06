Ferito il conducente. Traffico in tilt all'uscita dell'autostrada A/29, in direzione del capoluogo.

PALERMO – Ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito contro il guardrail. L’incidente si è verificato stamattina sulla carreggiata laterale di viale Regione Siciliana, all’uscita dell’autostrada A29 Palermo-Mazara.

In direzione del capoluogo, la macchina è uscita fuori strada per cause ancora da accertare. L’automobilista è stato soccorso dai sanitari del 118, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto la polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro. nella zona si sono registrati forti rallentamenti al traffico.