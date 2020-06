Ztl a pagamento anche di notte

PALERMO – La data di partenza della Ztl notturna a Palermo slitta a gennaio 2020. Ieri si è svolta l’assemblea cittadina con commercianti e residenti delle zone interessate dal nuovo provvedimento del Comune. E’ prevalsa la linea più prudente e meno frettolosa del vicesindaco Giambrone, una linea che ha prevalso con quella più rigida dell’assessore comunale al Traffico Giusto Catania che invece avrebbe voluto battezzare la misura restrittiva alle auto già prima di Natale.

I consiglieri comunali di Sinistra Comune Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno hanno diffuso una nota alle redazioni in cui hanno espresso apprezzamento per la nuova misura anti smog. “L’assemblea cittadina di ieri ha confermato la volontà della città di istituire la Ztl notturna, una scelta di vivibilità e di tutela di tutti i cittadini – dicono I consiglieri di Sinistra Comune -. È importante che tale decisione sia stata assunta a seguito di un atto di confronto fra le componenti che vivono e investono nel centro storico. Bisogna ringraziare la circoscrizione per aver organizzato un evento che ha chiarito le posizioni in campo al di là della propaganda. E’ emerso un quadro complesso, anche conflittuale, ma aperto al confronto, in cui è netta, tra i residenti, la richiesta di proseguire il percorso di limitazione del traffico veicolare. Le parole del Sindaco hanno fotografato in maniera chiara la necessità di proseguire il percorso, che certamente sarà solo rafforzato da un piccolo rinvio utile a migliorare la comunicazione sul provvedimento”.

“Siamo sicuri – prosegue il comunicati dei consiglieri di SC – che adesso potremo concentrarci sulle tante altre osservazioni emerse nel corso dell’assemblea: da una maggiore cura degli spazi pubblici a maggiori controlli sul rispetto delle regole in alcune zone, specialmente negli orari notturni. Quel che è certo – concludono I consiglieri di Sinistra Comune – è che questo ulteriore passo non serve a far diventare il centro storico un luogo escludente ma, al contrario, un luogo vivibile anche la sera e nei weekend, quando il traffico veicolare ostacola la vita dei residenti, migliorando l’esperienza di chi va in centro da altre zone della città”.