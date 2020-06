PALERMO – Un corso di perfezionamento in Diritto dello sport per dare una formazione agile e approfondita su una materia che interessa diversi ambiti e che può dare una competenza in più ai professionisti interessati al settore. E’ offerto dal dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa di Palermo ed è nato per iniziativa dei docenti Pietro Lo Iacono, professore dell’Università Lumsa e Renato Grillo, magistrato in pensione e già tra gli estensori della sentenza su “Calciopoli”. Per accedere al corso è necessaria la laurea (almeno triennale in legge, economia, scienze motorie ed anche scienze sociali) ed è rivolto a quanti vogliono approfondire gli aspetti non solo legali delle discipline sportive ma anche quelli tributari o etici. “Ci rivolgiamo ad avvocati che intendono specializzarsi”, spiega Lo Iacono, “commercialisti perché ci sarà una parte tributaria e fiscale, allenatori e atleti che vogliano approfondire questi aspetti ma anche magistrati che vogliano approfondire questo tema, dirigenti sportivi ed operatori giuridici e manager in ambito sportivo e anche appartenenti alle forze dell’ordine. Carabinieri per quel che riguarda l’antidoping e la guardia di finanza per via dei controlli, polizia per i reati da stadio”.