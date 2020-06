Calenda alle 16 in diretta

Carlo Calenda sarà a Palermo venerdì per presentare, per la prima volta in Sicilia, il suo nuovo movimento “Azione”. In quell’occasione passerà anche dalla redazione di LiveSicilia per una diretta Facebook nel corso della quale voi lettori potrete recitare il ruolo di protagonisti.

Se avete domande per Calenda, curiosità sul suo movimento, spunti da sottoporre alla sua attenzione, inviateceli. Noi li gireremo a lui, nel corso della diretta prevista per le ore 16.

Potete inviare le vostre domande in vari modi: lasciando un commento in calce a questo articolo, inviando un messaggio privato sulla nostra pagina di Facebook o commentando sempre su Facebook l’articolo che riguarda questo appuntamento. Infine, potrete inviare la vostra domanda scrivendo all’indirizzo email della redazione: redazione@livesicilia.it . In quest’ultimo caso, vi preghiamo di scrivere nell’oggetto: “Domanda per Calenda”.

A venerdì