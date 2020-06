PALERMO – “E’ stata trovata la soluzione normativa per i 119 collaboratori scolastici della provincia di Palermo che erano rimasti fuori dalle precedenti stabilizzazioni. Con un emendamento alla manovra di bilancio dello Stato, approvato oggi al Senato, si pone fine alla discriminazione che escludeva questo personale dal percorso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro. Ringrazio la delegazione di Italia Viva e soprattutto il senatore Faraone per l’impegno mostrato e la determinazione con la quale ha fatto esaminare ed approvare l’emendamento in commissione Bilancio di palazzo Madama”. Lo afferma Edy Tamajo, deputato regionale di Italia Viva.

“L’approvazione in commissione Bilancio del Senato dell’emendamento del capogruppo di Italia Viva Davide Faraone consentirà di stabilizzare i 119 operatori scolastici della provincia di Palermo, che si aggiungono ai 45 per i quali si è già avviato l’iter, esaurendo così il bacino di precari. Un’ottima notizia per questi lavoratori idonei al concorso ma non assunti, e soprattutto per la città e gli studenti che potranno così continuare a usufruire di questo importante servizio. Un epilogo atteso e per il quale va dato il giusto merito al capogruppo Faraone che per anni, anche in veste di sottosegretario al Miur, si è battuto per la stabilizzazione di questi lavoratori”. Lo dice Dario Chinnici, consigliere comunale di Iv a Palermo.