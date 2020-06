Si è verificato un incidente in via Casilina, alla periferia di Roma. Secondo le prime informazioni, un anziano è stato investito da un mezzo Ama, l’azienda di raccolta dei rifiuti. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Aggiornamento

E’ morto l’uomo investito questa mattina da un mezzo dell’Ama, l’azienda della raccolta di rifiuti.