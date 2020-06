CANICATTI’ (AGRIGENTO) – I cittadini di Canicattì (Ag) differenziano i rifiuti ma la raccolta ed il conferimento in discarica avviene in maniera indifferenziata da parte delle ditte che gestiscono il servizio dal settembre 2018. E’ la paradossale situazione venutasi a creare a Canicattì e in altri comuni della Sicilia dopo che diverse discariche hanno raggiunto la saturazione. “Può sembrare una follia ma è un dato di fatto – dice il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura – da quando ci è stato comunicato l’impossibilità di ricevere la sostanza organica da parte della discarica di riferimento”. Così tutto viene vanificato sul fronte della bontà del servizio e del tentativo di salvaguardare l’ambiente. “Sono le piattaforme di smaltimento a valutare il da farsi – dice l’assessore comunale all’Igiene Umberto Palermo di Canicattì – al ricevimento dei rifiuti in maniera indifferenziata il cui costo di lavorazione e smaltimento ironia della sorte è più basso di quello che si sostiene effettuando lo smaltimento secondo le diverse tipologie”.

(ANSA).