SALEMI (TRAPANI) – Un metaromanzo intriso di scoperte, intuizioni, amarezze e nostalgie. “L’albatro” della scrittrice Simona Lo Iacono è il protagonista del terzo appuntamento letterario della “Scrittura è fimmina” la rassegna di “ Liberi” che mette al centro le più importanti autrici siciliane. L’albatro (di Neri Pozza Editore), racconta la parabola esistenziale del principe di Lampedusa, Giuseppe Tomasi, una delle più importanti e complesse figure della letteratura italiana, autore dell’intramontabile «Il Gattopardo». Simona Lo Iacono racconta la vita di ‘u principuzzu” fin dalla sua tenera età, con i significativi colloqui di Antonno, suo fedele amico che lo accompagna in un lungo viaggio verso la consapevolezza, la conoscenza, l’ordine e infine la metamorfosi. Un’opera complessa e raffinata che nasce dalle pieghe del Gattopardo ma che dà voce alla fanciullezza, periodo in cui la visione del mondo è capovolta, in cui tutto è ancora possibile. L’incontro con la scrittrice e il suo ultimo romanzo è fissato per venerdì 13 dicembre alle ore 18 al Castello Normanno – Svevo di Salemi. La nuova rassegna letteraria “La scrittura è fimmina” è diventato ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti della lettura. L’associazione culturale Liberi ha infatti aperto la strada non soltanto agli incontri e agli eventi ma ad occasioni in cui parlare, condividere il piacere di questo tipo di percorso culturale. Il programma di autrici e di temi di questa nuova stagione è variegato: Agata Bazzi, Stefania Auci e Nadia Terranova, già ospiti nelle scorse settimane, hanno fatto registrare una sorprendente affluenza del pubblico.