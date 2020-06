PALERMO – Un burocrate di esperienza, un fine conoscitore della macchina comunale ma soprattutto una persona di fiducia, in grado di ritagliarsi un ruolo da “indispensabile”. Sergio Pollicita torna al posto di comando e lo fa su una poltrona tra le più ambite di Palazzo delle Aquile: il sindaco Leoluca Orlando lo ha infatti scelto (ancora una volta) come Capo di Gabinetto, affidandogli le chiavi della burocrazia della quinta città d’Italia.

Pollicita è uno dei dirigenti più influenti del comune di Palermo, capace di farsi apprezzare tanto a destra quanto a sinistra e di fare il Capo di Gabinetto sia con Diego Cammarata che con Leoluca Orlando. Un burocrate trasversale e considerato da molti tra i più capaci tra quelli in servizio nel capoluogo siciliano ma che, l’anno scorso, ha dovuto lasciare per via di una condanna per abuso d’ufficio: una vicenda dai toni minori, ma che l’ha costretto a rimanere a bordo campo per oltre un anno. Dal 2 dicembre però Pollicita è tornato abile e arruolabile e il Professore ha così deciso di rimetterlo al suo vecchio posto, occupato in via temporanea da Licia Romano che torna così (in modo concordato) a fare il vice Capo di Gabinetto con competenze su sviluppo strategico, turismo e statistica.

Il sindaco avrà di nuovo al suo fianco il dirigente di cui si fida di più e il cui ruolo è tra i più importanti al Comune insieme a quello dell’Avvocato capo Giulio Geraci, del Ragioniere generale Bohuslav Basile ma anche del Segretario generale Antonio Le Donne che, attualmente, è anche Direttore generale e che finora è stato uno dei “dominus” della burocrazia di piazza Pretoria.