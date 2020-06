PALERMO – “La norma per trasferire 7 milioni di euro al Comune di Palermo per Bellolampo è stata approvata in giunta ed è stata inviata a Palazzo dei Normanni. Il ddl ha rispettato le indicazioni della Ragioneria generale sulla copertura finanziaria. In questo momento la legge si trova nella segreteria generale dell’Ars che di recente ha chiesto alcuni chiarimenti, ma ho avuto rassicurazioni dagli uffici del Bilancio sul fatto che il ddl esitato dalla giunta ha ricevuto la bollinatura di rito”. Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon.

“Apprendo delle dichiarazioni dell’assessore Pierobon, che però contrastano in modo assoluto con quanto detto ieri pomeriggio in Aula dal vicepresidente Di Mauro, che ha motivato il mancato incardinamento del DDL per Palermo con la “mancata bollinatura” da parte della Ragioneria generale, quindi la mancata copertura finanziaria – dice l’onorevole Marianna Caronia, che aveva lanciato l’allarme sui 7 milioni – Chiunque può guardare il video della seduta di ieri o consultarne il verbale. Se però ieri la comunicazione è stata errata e davvero, come dice l’assessore Pierobon, il DDL ha copertura finanziaria, non posso che sollecitare tutti ed impegnarmi personalmente perché sia approvato al più presto così che Palermo possa avere quanto promesso.”

“Apprendo con soddisfazione del chiarimento dell’Assessore Pierobon in merito alla copertura finanziaria della legge regionale che dovrà garantire un’anticipazione al Comune di Palermo per le spese di gestione delle vasche esaurite di Bellolampo. Mi auguro quindi che l’iter della legge sia quanto più spedito possibile. Spiace che sull’argomento qualche deputato regionale che ricopre anche la carica di consigliere comunale abbia montato una polemica politica, additando quale responsabile il Comune di Palermo che invece non può che essere vittima di eventuali ritardi altrui”. Lo dichiara l’Assessore all’Ambiente del Comune di Palermo, Giusto Catania, che così commenta quanto affermato dall’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, circa l’approvazione, in giunta regionale, della norma emanata per trasferire fondi al Comune di Palermo per la discarica di Bellolampo.



(ANSA).