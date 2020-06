SIRACUSA – Francesco Italia torna a ricoprire la carica di sindaco di Siracusa. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da Italia dopo la sentenza del Tar che ha disposto il ritorno al voto in 9 sezioni su 123 e l’annullamento della proclamazione a sindaco e dei consiglieri comunali. Con il primo cittadino, torna in carica anche la giunta comunale. Il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa Rosanna De Nictolis ha fissato l’udienza per la discussione del ricorso contro la sentenza del Tar il 15 gennaio 2020.

(ANSA).