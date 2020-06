CEFALU’ (PALERMO) – Il comune di Cefalù (Pa) ha stabilizzato i 79 precari in servizio da tempo come “contrattisti”. “Si chiude un periodo di precariato lungo 30 anni”, ha detto il sindaco Rosario Lapunzina. A questo risultato, ha aggiunto, si arriva grazie al fatto che “l’amministrazione ha completato il risanamento delle finanze comunali, compiuto con l’approvazione da parte del consiglio comunale di tutti i documenti contabili pregressi e, in particolare, del bilancio di esercizio del 2019”. I 79 dipendenti ai quali sarà ora applicato il contratto a tempo indeterminato, in forza della legge “salvaprecari”, hanno festeggiato il consolidamento del loro rapporto di lavoro nella sala consiliare del comune.

“Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto – commenta Salvatore Badami, coordinatore territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani – una conquista che premia l’azione del sindacato e dà dignità e certezza nel futuro a lavoratori, che da anni assicurano un servizio essenziale in questi enti. L’impegno profuso è stato ricompensato nel migliore dei modi”.

“Finalmente anche qui si mette la parola ‘fine’ al precariato, con la stabilizzazione di tutti i lavoratori – dicono Nicola Scaglione, Gianluca Cannella e Salvatore Cassata del sindacato Csa-Cisal -. Un obiettivo a cui abbiamo contribuito in sinergia con l’amministrazione comunale, ma che speriamo si estenda entro poche settimane a tanti altri enti locali. L’epoca del precariato in Sicilia deve terminare nel più breve tempo possibile”.