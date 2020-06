Da via Alloro a via Roma

PALERMO – Apre in via Roma 340 Officine Achab fashion & design gallery: un nuovo spazio dedicato al design per la casa e la persona. Il negozio Officine Achab fashion & design gallery – attivo in via Alloro nel quartiere Kalsa da più di 10 anni, con l’obiettivo di portare a Palermo una selezione di design di qualità per il quotidiano, – sceglie via Roma per proseguire la sua attività in città e apre al civico 340 della storica strada, in prossimità dell’incrocio con via Cavour.

Sarah Catalano, l’architetto che cura con passione e “sana follia” la selezione dei pezzi da esporre nella galleria, ha “scelto” via Roma perché crede nel rilancio di questa bellissima via del Novecento, abbandonata ormai da troppi anni. Ha optato per via Roma perché è uno splendido ibrido sospeso tra centro storico e centro commerciale della città, raggiungibile facilmente da palermitani e turisti. Dalla strada vi catturano la gaiezza e la raffinata originalità della vetrina in cui si mescolano abiti, gioielli, accessori e articoli per la casa, mentre dalla parete di fondo del negozio ammiccano i papaveri rossi del brand finlandese Marimekko. Nella nuova sede si combinano marchi del design nordico con produzioni artigianali realizzate in Sicilia ed in Italia, così come creazioni laboratoriali mediterranee e produzioni industriali europee. Tutto ciò che è esposto è frutto di creatività e ricerca, ogni pezzo selezionato porta con sé un racconto che parla di arte, colore, disegno, fantasia, cura dei materiali e dell’ambiente… Un’occasione per la città di Palermo, per crescere nell’educazione del gusto, dell’abitare, del vivere, una vetrina per i designer emergenti – locali e non -. L’inaugurazione dello spazio sarà sabato 14 dicembre dalle 10,30 alle 19,30.