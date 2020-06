PALERMO – Era in pensione e si era cancellato dall’albo dei geometri ma esercitava la professione a Castelbuono (Pa). Per questo il professionista è stato denunciato dai finanzieri di Cefalù per esercizio abusivo della professione. L’uomo è stato individuato dopo la segnalazione di un contribuente che lamentava di non aver ricevuto alcun documento fiscale a fronte di un pagamento per una prestazione professionale. Per il fisco il geometra aveva cessato la partita Iva da circa quattro anni e da allora era in pensione. L’uomo è stato denunciato anche per falso ideologico per aver sottoscritto false perizie giurate. Durante la perquisizione nello studio tecnico, i finanzieri hanno trovato vari timbri intestati al geometra, tra cui uno col numero di iscrizione al registro di categoria.

(ANSA).