Festa di Natale alla

L'iniziativa di insegnanti e allievi per far conoscere la scuola al quartiere

Laboratori creativi, attività teatrali, attività sportive, coding corner ed esposizioni. Sabato 14 dicembre, a partire dalle 9, insegnanti e allievi della scuola I.C.S. “Principessa Elena di Napoli” aprono le porte dell’istituto alle famiglie, alle autorità e ai residenti del quartiere. La scuola si trova a Palermo, in via Ustica, nel “contesto di un quartiere – dice la dirigente scolastica Bianca Guzzetta – non centrale e nemmeno periferico piuttosto di confine, di frangia, di bordo”, tra la Zisa, Altarello, Boccaifalco e Passo di Rigano.

“La festa organizzata per il 14 dicembre – prosegue Guzzetta – è un’iniziativa fondamentale per la nostra scuola: è il nostro modo di restituirla al suo territorio e al suo contesto, nella consapevolezza che è lì che deve ri-trovare le ragioni della propria funzione educativa e sociale”.

Ospiti d’onore della giornata saranno il tenore Pietro Ballo e l’attore brillante Antonello Costa. All’evento parteciperanno il vice sindaco di Palermo, Fabio Giambrone; l’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Giovanna Marano: i presidenti di IV e V Circoscrizione Silvio Moncada e Fabio Teresi, e il dirigente della Rap Maurizio Miliziano.

A seguire il programma completo delle attività: