L’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Gela, venerdì 13 dicembre alle ore 16,00 inaugurerà il Salone del Libro “La parola ai libri”. L’iniziativa celebra la sua prima edizione e si rivolge all’intera comunità gelese e del comprensorio, a partire dagli alunni della scuola dell’infanzia delle scuole del territorio e non, e alle loro famiglie.

Il Salone del Libro è un evento plurale di promozione culturale che si terrà nei giorni 13 pomeriggio e 14 mattina, dicembre, presso i locali Istituto scolastico “G. Verga”, esso è patrocinato dal Comune di Gela, dall’università telematica UniPegaso, dall’Azienda Gradito Oleodinamica, da MIDA Arredamenti e supportato dalla collaborazione delle librerie gelesi Orlando, Randazzo e da diverse Case Editrici.

L’evento aperto al pubblico prevede un programma ricco e articolato grazie alla partecipazione gratuita di numerosi e valenti autori locali e non, di diversi generi letterari per soddisfare le curiosità e le preferenze dei lettori.

Saranno allestiti spazi per la lettura e per la consultazione dei testi, spazi per esperienze dirette con gli autori, di scambio culturale e di confronto.

“La parola ai libri” è il luogo in cui i lettori, dai più piccini ai più grandi, potranno incontrare l’autore che direttamente illustrerà e commenterà il proprio testo.

“La parola ai libri” vuole essere il luogo strutturato in cui i lettori dai più piccoli ai più grandi, saranno catturati in esperienze ludiche e laboratoriali che li introdurranno nel modo fantastico della narrazione: laboratori di “Scrittura creativa”, “Autore per un giorno”, “fumetto e illustrazione di storie”.

Invitiamo tutti a consultare il Programma degli incontri e dei laboratori, cui è possibile iscriversi e prenotarsi.

La cerimonia di apertura del Salone, si terrà venerdì 13 dicembre, alle ore 16,00, alla presenza del sindaco Lucio Greco e della madrina dell’evento, la scrittrice professoressa, filologa, scrittrice e critica letteraria, Silvana Grasso, personaggio eclettico che darà avvio al programma.