Open Day al Don Bosco

Cambia espressione la consueta parola “Open Day” in “Open House” il 14 Dicembre 2019, dalle 11 alle 13, all’Istituto Don Bosco Villa Ranchibile, Palermo. Si tratta di un semplice cambio linguistico o di significato? La risposta è forse in parte nella frase: “Colora il tuo futuro” impressa nel volantino che da alcuni giorni è stato distribuito alle famiglie, ai ragazzi, agli amici ed ai simpatizzanti del carisma di don Bosco.

“La scuola del Don Bosco – si legge in una nota – è una vera casa che punta alla crescita integrale di ognuno dei suoi studenti. “La nostra casa del don Bosco Ranchibile” – recita il volantino – “accoglie famiglie e studenti per conoscere la nostra proposta educativa scolastica. Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 se vuoi delle risposte, non ti rimane che venirci a trovare”