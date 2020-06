PALERMO – In uno studio di registrazione si inizia a narrare una fiaba, in mezzo a tanta confusione. All’improvviso la scena si sposta in una caserma durante l’adrenalinica preparazione degli agenti di polizia per un’importante operazione. E così in un ufficio viene affidato agli agenti l’incarico di consegnare documenti top secret “lista” e “indirizzi”: ha inizio “l’Operazione Santa Claus”. Gli agenti raggiungono il luogo dell’appuntamento e si ritrovano davanti l’obiettivo: è Babbo Natale che la sera della vigilia, con la lista dei desideri e gli indirizzi dei bambini, potrà portare a termine la sua tradizionale missione di consegna dei regali.

A raccontare l’operazione è un cortometraggio, girato nei locali dell’XI Reparto Mobile nella caserma Lungaro a Palermo e realizzato a costo zero in occasione delle festività natalizie. Prodotto dalla Polizia di Stato, il cortometraggio è stato scritto e diretto da Daniele Verciglio, protagonisti gli agenti dell’XI reparto Mobile. Il corto ‘Operazione Santa Claus’ è stato premiato ieri sera al concorso Mon Amour, a Cinisi (Pa), “per avere creato tramite il dispositivo filmico un’atmosfera leggera e allo stesso tempo efficace nel raccontare la quotidianità dell’XI reparto Mobile della polizia di Stato come nella buona tradizione documentaristica i personaggi sono reali e non attori professionisti”.

Per la giuria “questa è la magia di un corto che ha l’ambizione di diventare cinema del reale: la voce fuori campo e l’uso del drone restituiscono magia grazie ai tappeti sonori e alle immagini”. Oltre al regista Daniele Verciglio, hanno lavorato al cortometraggio il direttore della fotografia Vincenzo Paternostro; il tecnico luci Werther Bottino; al montaggio Serena Pantaleo; al doppiaggio studio Shasa di Fiorella Bella Cantante Lirica e Ninni Ingrassia; al trucco Stefania Lombardo e Sonia Belli.