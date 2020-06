PALERMO – Ha tentato di scappare e di far perdere le proprie tracce dopo essere entrato in azione in un appartamento di via Perez, nella zona di via Oreto. Un tentativo caduto nel vuoto, visto che il proprietario dell’abitazione ha subito lanciato l’allarme. Era da poco rientrato da lavoro quando ha trovato un uomo in casa: stava passando al setaccio tutte le stanze.

A quel punto tra i due ha preso vita una colluttazione, il malvivente è riuscito ad impossessarsi di un cellulare ed ha poi tentato la fuga dall’esterno della palazzina, arrampicandosi su un canale di scarico. Ad attenderlo in strada ci sarebbe stato un complice. La vittima è così uscita dall’appartamento e ha rintracciato una volante della polizia. Agli agenti ha urlato: “Lui è entrato in casa mia”, indicando l’uomo che stava scappando.

Il tempestivo intervento dei poliziotti ha permesso l’immediato arresto del malvivente, che aveva ancora addosso quanto rubato. Si tratta di Fabio Pinelli, 32enne palermitano che è stato rinchiuso in carcere.