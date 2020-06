Calenda fissa l’obiettivo

PALERMO – L’obiettivo di “Azione” è di avvicinarsi all’8 per cento. Lo ha indicato Carlo Calenda alla presentazione a Palermo del suo movimento. Alla domanda dei cronisti se si senta pronto ad affrontare le elezioni e se sia ipotizzabile un’alleanza con Renzi, Calenda ha detto: “Renzi ha un problema. Sono andato via dal Pd perché è stata fatta un’alleanza con i Cinque Stelle. Hanno così tradito tutto quello che avevano detto. Renzi è l’animatore di questa alleanza. Quindi siamo pronti”. “Siamo nati da poco, un po’ di tempo ci farebbe comodo. Abbiamo costituito lo staff nazionale, stiamo costruendo la rete territoriale. Abbiamo fatto più di 20 mila tessere in venti giorni. Stiamo crescendo nei sondaggi, che ci danno al 3,5. Per me l’obiettivo è arrivare all’8 per cento”, ha concluso.