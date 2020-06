Congedo dopo il parto

Le donne che vorranno lavorare fino al nono mese di gravidanza e prendere il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi “esclusivamente dopo il parto” potranno fare domanda all’Inps prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Lo chiarisce l’Inps in una circolare sulla norma della legge di Bilancio per il 2019 che prevede la possibilità di lavorare fino al nono mese di gravidanza e di astenersi dal lavoro nei 5 mesi successivi al parto. Il medico deve certificare che non si arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del bambino. (ANSA)