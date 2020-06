Elezioni, vince Johnson

Boris Johnson stravince le elezioni in Gb e va a Buckingham Palace dalla regina Elisabetta che gli affiderà l’incarico. “Abbiamo provocato un terremoto”, commenta, sottolineando come ci sarà la Brexit “entro il 31 gennaio”. Il segretario del Pd Zingaretti definisce “fragile la proposta” che era arrivata dai Labour. Mentre Conte assicura che il governo sta tutelando i connazionali che vivono in Gb. Anche la Merkel dichiara che ci sarà una “stretta collaborazione” con BoJo. La sterlina vola sull’euro e sul dollaro