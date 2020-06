Johnson, le reazioni

Nel Regno Unito il dado è tratto: Boris Johnson ha conquistato la maggioranza assoluta e messo in cassaforte l’ormai certa Brexit. Una vittoria che ha animato la politica italiana, divisa fra chi è preoccupato per il futuro dei cittadini europei, chi esorta ad ampie riflessioni e chi invece elogia il premier della ‘rottura’.

Tra questi ultimi c’è Matteo Salvini: “Boris Johnson? La coerenza e la chiarezza paga – commenta il leader della Lega a Radio Crc -. Ha detto esattamente agli inglesi cosa voleva per loro, come il taglio delle tasse. Gli inglesi hanno avuto la possibilità di votare, mentre noi siamo soggetti ad una minoranza”. “Congratulazioni a Boris Johnson per la grande vittoria – gli fa eco su Twitter il numero uno di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni -. Ancora una volta la coerenza paga, ora la volontà del popolo britannico sarà finalmente rispettata. A noi il compito di difendere gli interessi italiani in un nuovo rapporto di cooperazione con il Regno Unito”.

Congratulazioni da premier a premier: entrando all’Eurosummit, Giuseppe Conte fa presente di aver “fatto già le congratulazioni all’amico Boris Johnson, siamo rimasti che lui verrà a Roma e io a Londra, confido che potremo incrementare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi. La sua vittoria così netta – continua – ci consente di prospettare un’uscita ordinata entro il 31 gennaio come preventivato, poi ci aspetta un negoziato fino al 31 dicembre dell’anno prossimo per il commercio e sarà difficile, perché i tempi sono stretti, ma confidiamo che i lavori preparatori lo porteranno a compimento facilmente”.

“Vince Johnson cavalcando l’onda di Brexit. Perde l’illusione di una sinistra nostalgica – twitta invece il commissario europeo Paolo Gentiloni –. Speranza e fiducia nell’Unione europea. Oggi più che mai”. Matteo Renzi bacchetta il diretto avversario di Johnson, Jeremy Corbyn, e chi lo ha sostenuto: “La sinistra radicale, quella estremista, quella dura e pura è la migliore alleata della destra – si legge in un tweet del leader di Italia viva -. Continuate pure ad insultare Blair e tenervi Corbyn: alla fine così vince la destra più radicale. E alla fine la Brexit sarà colpa anche di questo Labour”. Induce alla riflessione, ma in Italia, il deputato del Partito democratico Andrea Romano: “La vittoria di Boris Johnson è una pessima notizia per la Gran Bretagna – scrive su Facebook -, perché sancisce il definitivo divorzio di quel grande paese dall’Unione europea e segna il rilancio di una destra chiusa all’integrazione sovranazionale e dominata dal populismo. Ma le elezioni britanniche sono un monito anche per la sinistra italiana”.