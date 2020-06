Maltempo, a Palermo

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 14 dicembre. Per la città di Palermo il livello di allerta è di colore giallo. In particolare, si legge nel bollettino n. 19.347, “Dalla tarda mattinata di venerdì 13 dicembre 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche fino a tempesta violenta. Forti mareggiate lungo le coste esposte”. (ANSA).