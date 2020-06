Eolie ancora isolate

LIPARI (MESSINA) – Continuano ad essere non raggiungibili le isole dell’arcipelago delle Eolie, sferzate da un forte vento che ha raggiunto anche la velocità di 80 chilometri l’ora e provocato danni a coltivazioni, abitazioni, strutture pubbliche e nei porti. Mareggiate hanno invaso ancora una volta l’abitato di San Gaetano ad Acquacalda, investito il porto di San Pietro e danneggiato la già precaria struttura portuale di Ginostra. In quest’ultima frazione marinara i rifiuti parcheggiati nell’area portuale sono stati portati via dalle onde. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da due giorni, mentre Lipari, Salina e Vulcano da ieri pomeriggio.

La preside della scuola elementare Mirella Fanti ha lanciato un appello perché la maggior parte dei docenti arriva dalla terraferma e quindi non può raggiungere Lipari. E ha invitato il parlamento nazionale ad approvare al più presto il disegno di legge sulle isole minori che prevede incentivi per chi vuole insegnare nelle piccole isole.(ANSA).