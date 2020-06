Piano Battaglia, la stagione, le piste

PALERMO– Per la seconda volta la gara per l’affidamento delle piste di Piano Battaglia è andata deserta. Per il gestore degli impianti di risalita “è la inevitabile conseguenza del fatto che, ai sensi di legge, il gestore dell’area sciabile attrezzata deve essere unico”. “Qualsiasi strada diversa e dunque contro legge, – si legge nella nota del gestore degli impianti di risalita – non sarà da noi percorsa, anzi non potrà che essere avversata nelle opportune sedi”. “La Piano Battaglia srl è per legge l’unico soggetto abilitato a gestire le piste di Piano Battaglia in quanto gestore degli impianti, essendosi aggiudicata la gara appositamente indetta dalla Città Metropolitana. La Piano Battaglia srl è pronta – conclude – a espletare ai normali prezzi di mercato questa attività assicurando agli appassionati la fruibilità delle piste”.(ANSA).