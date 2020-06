Rapina davanti a Eurospin

PALERMO – Una rapina è stata compiuta attorno alle 13 davanti al supermercato Eurospin di Bagheria (Pa), in via Walter Cusina, dove sei persone a volto coperto hanno bloccato i vigilanti della ditta Saetta e hanno portato via i sacchi pieni di soldi e le pistole delle guardie giurate. Il bottino è di circa 60 mila euro in contanti. I rapinatori sono fuggiti a bordo di ciclomotori. (ANSA).