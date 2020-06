Rifiuti, fino al 15 gennaio

PALERMO – Almeno fino al 15 gennaio i Comuni che conferivano i rifiuti nella discarica di Castellana possono continuare a farlo. La Regione ha emanato un nuovo provvedimento che modifica quanto disposto dal precedente decreto. Cioè da quello che aveva disposto che 24 comuni conferissero ad Alcamo, in una discarica privata. Una soluzione che avrebbe provocato un consistente aggravio di costi per questi comuni che avevano protestato. Il caso era stato sollevato da Livesicilia. Ieri un incontro in dipartimento ha spianato la strada a un nuovo decreto che permette ai comuni di conferire alla discarica pubblica di Castellana fino al 15 gennaio. Poi, si dovrebbe poter contare sul nuovo impianto di Enna a cui si potrebbero dirottare diversi comuni madoniti. Dimezzati i conferimenti per i comuni di Cefalù e Campofelice di Roccella.