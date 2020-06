La vetrina sfondata

PALERMO – I ladri colpiscono ancora una volta nella boutique “Louis Vuitton” della centralissima via Libertà a Palermo. Stanotte è stata sfondata la vetrina laterale del negozio di alta moda e i malviventi sono riusciti a fuggire con borse e accessori per un valore ancora da quantificare.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere che potrebbero avere immortalato chi è entrato in azione. E’ l’ennesimo furto alla boutique che si trova a pochi metri dal Teatro Politeama,ma anche un nuovo colpo della banda “spacca-vetrine”. Gli autori potrebbero infatti essere gli stessi entrati in azione soltanto pochi giorni fa nel negozio di abbigliamento “Visiona”, che si trova nella vicina via Enrico Parisi.

Una dinamica tra l’altro simile a quella che negli ultimi mesi è stata messa in atto dalla banda da un capo all’altro della città: nel mirino sono finite gioiellerie, negozi di articoli da regalo, di abbigliamento, un’ottica.

I malviventi agiscono con spranghe e bastoni, provocando danni per migliaia di euro, che si aggiungono al valore della refurtiva con cui ogni volta riescono a fuggire. A settembre, con l’operazione “Gold Night” sono già scattati sette arresti, in base alle indagini della squadra mobile di Palermo avevano già colpito in diverse attività commerciali del capoluogo siciliano.