PALERMO – Nell’ambito delle attività di controllo per il contrasto all’abusivismo commerciale svolte dalla la Polizia di Stato, in sinergia con l’amministrazione comunale ed il Corpo di polizia municipale di Palermo, è stata sospesa ieri, per la durata di tre mesi, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al titolare del Pub “Sottocapo” di piazza Monte di Pietà.

Alla base del provvedimento restrittivo, emesso dal Suap del Comune di Palermo, le reiterate violazioni amministrative accertate, sanzionate e segnalate, nel corso degli ultimi mesi, dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

I poliziotti hanno accertato e come nel locale venissero somministrate bevande alcoliche a minori, senza averne preventivamente accertata l’età, come prescritto dalla legge. Gli agenti, infatti, in più occasioni, hanno notato fuori dal locale numerosi giovani, minori degli anni diciotto, intenti a consumare alcolici, per poi documentare anche, attraverso appositi servizi di osservazione la mescita di bevande alcoliche da parte del barman ad altri minori.

Per tali violazioni erano state comminate sanzioni amministrative al titolare per complessivi mille euro. Ora è arrivata la sospensione della licenza.

Nel recente passato il proprietario del pub era stato sanzionato anche per altre irregolarità, quali l’assenza del prescritto etilometro e la mancata esposizione delle tabelle sul divieto di fumo; lo stesso inoltre, a ottobre era stato segnalato per il reato di occupazione abusiva di suolo pubblico, poiché ne aveva occupato una porzione ben più ampia rispetto a quella per cui risultava autorizzato.