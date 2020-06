La Banca d’Italia commissaria la Banca Popolare di Bari e nel governo è scontro sul suo salvataggio. Il consiglio dei ministri ha assicurato che assumerà “tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori”. Non c’è intesa però sul decreto. Italia viva diserta la riunione, Bellanova spiega: “Ci siamo, ma non a occhi bendati. Siamo pronti a salvare gli istituti di credito insieme ai risparmiatori e ai posti di lavoro, ma non senza avere accertato le responsabilità che li hanno portati a quella situazione e non senza aver condiviso una strategia complessiva che eviti misure tampone ed emergenziali”.