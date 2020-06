Cosa fare in Sicilia,

PALERMO – Avvenimenti previsti per oggi, sabato, in Sicilia:

1) CATANIA – Sede Forza Italia, via Aisago 54, ore 09:30 Conferenza stampa di presentazione del direttivo provinciale di Forza Italia Catania e del coordinamento cittadino del partito azzurro. Saranno presenti il commissario provinciale Marco Falcone, il deputato Ars Alfio Papale, e Giuseppe Castiglione.

2) CATANIA – Municipio, sala Giunta, ore 10:00 Presentazione del “Manifesto day zero” di Etna comics 2020 che si terrà a Le Ciminiere dal 20 al 22 dicembre prossimi. Partecipano il sindaco Salvo Pogliese, il direttore di Etna Comics Antonio Mannino, l’autore del manifesto Giacomo Porcelli, e i responsabili d’Area del Festival.

3) PALERMO – aeroporto Falcone e Borsellino, ore 10:00 Campagna promossa da Gesap dal titolo “Come back and pick me up” (torna indietro e prendimi). la Gesap condivide sui propri canali social un video di peluche e bambole dimenticate in aeroporto negli ultimi mesi.

4) PALERMO – Palazzo delle Aquile, ore 10:30 Conferimento della cittadinanza onoraria di Palermo al prof. Gianni Puglisi, presidente emerito della Fondazione Sicilia e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, rettore dell’università Kore di Enna, presiede il Teatro Biondo, la Fondazione Lauro Chiazzese e la Società di Storia Patria.

5) ACIREALE (CT) – Municipio, ore 10:30 Presentazione del libro “Il cinema dei Papi. Documenti inediti della Filmoteca Vaticana” di mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia accademia delle Scienze e delle Scienze sociale. Con l’autore ne parlano il vescovo Antonino Raspanti, l’avvocato Salvo Leotta e Emiliano Abramo della comunità di Sant’Egidio.

6) ACIREALE – Frazione di Pennisi, via Caccamo, ore 10:30 Il sindaco Stefano Alì consegna le chiavi della nuova scuola Don Giuseppe Panebianco al dirigente scolastico Alfina Bertè. La nuova struttura è antisismica ed è stata realizzata dopo il terremoto di Santo Stefano dello scorso anno.

7) MESSINA – Teatro Vittorio Emanuele, ore 11:00 Presentazione della manifestazione “i COR della città” – Progetto Madre Teatro organizzata dal Miur in collaborazione con l’E.A.R. Teatro di Messina, il comune di Messina, La Città Metropolitana e l’Anffas. La manifestazione presentata da Rachele Geraci, andrà in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il 17 dicembre alle ore 18:00.

8) PALERMO – Teatro Politeama Garibaldi, ore 12:15 Il Teatro Politeama Garibaldi anticipa la collaborazione solidale con Maredolce Onlus, fondata da Ficarra e Picone, nuovo charity partner della società per la stagione 2019/2020. La partnership, a sostegno dell’infanzia, verrà poi celebrata con uno spettacolo a inviti, previsto per la sera del 18 dicembre.

9) MESSINA – Teatro Vittorio Emanuele, ore 16:00 Illustrazione di “Due anni di attività parlamentare del Gruppo all’Ars di DiventeràBellissima”. Interverrà, tra gli altri, il presidente Nello Musumeci, i deputati regionali Alessandro Aricò, Giusi Savarino, Pino Galluzzo, Giorgio Assenza e Giuseppe Zitelli. Interverranno Gino Ioppolo, Giuseppe Catania e Ruggero Razza.

10) BAGHERIA (PA) – piazza Butifar, ore 16:00 Iniziativa dal titolo “Diamoci la zampa”, raccolta di mangime per cani e gatti organizzata dalle associazioni “Amici di Mafena” e “A pirriera & Baaria” con il patrocinio dell’assessorato al Randagismo.

11) MILAZZO (ME) – Eolian Milazzo Hotel, ore 17:00 Conferenza di Chiara Castellani, da quasi trent’anni medico missionario nella Repubblica Democratica del Congo, che presenta il suo libro “Savana on the road”.

12) CATANIA – Cappella Bonajuto, ore 17:00 In scena “Colapesce”, nell’ambito della rassegna teatrale “Pietre che parlano”. Si replica domenica 22 alle 11.

13) CATANIA – Gam, ex monastero di Santa Chiara, Via Castello Ursino 26, ore 17:00 Presentazione del catalogo, dal titolo “Omaggio a Catania”, della mostra di Jean Calogero in corso nella galleria.

14) CATANIA – Attiviamo Catania, via Salvatore Grasso 20, ore 17:00 La deputata Maria Laura Paxia del M5s presenta la proposta di legge sull’abolizione del Canone Rai di cui è firmataria.

15) AGRIGENTO – Hotel Akrabello, ore 17:15 Il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano tiene un’iniziativa pubblica. Alle 19:00 sarà a Gela dove al Comune incontrerà il sindaco e i sindacati presso il Comune di Gela.

16) CATANIA – Palazzo del Toscano, ore 18:00 Presentazione, in anteprima mondiale, del libro su Lorenzo Chinnici “Tele Nascoste”, scritto dal chirurgo Diego Celi e con la prefazione del figlio di Salvador Dalì, José Van Roy Dalí.

17) CATANIA – Teatro Abc, ore 21:00 Elio, storico leader delle Storie Tese, è il protagonista de “Il Grigio”, di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con la regia di Giorgio Gallione, nell’ambito della stagione di prosa ‘Turi Ferro’. In replica il 15, il 20, il 21 e il 22 dicembre.

18) PALERMO – Auditorioum Rai Sicilia, ore 21:00 Proiezione del film “Ore 18 in punto”, di Pippo Gigliorosso. A seguire il pianista e compositore Francesco Di Fiore racconta come nasce la colonna sonora di un film e accompagna al piano la cantante Oriana Civile. (ANSA).