Incidente mortale a Messina

MESSINA- Incidente mortale in serata a Messina. Un uomo stava attraversando la strada, sul viale Annunziata, quando, secondo una prima ricostruzione, è stato centrato violentemente da una Mercedes C220. Carmelo Tripodo, 57 anni, è morto subito dopo il trasporto all’ospedale Papardo. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto contro il parabrezza della vettura. Sul posto la polizia e gli agenti della sezione infortunistica, per eseguire i rilievi e chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Sequestrate la salma e l’auto, mentre sul conducente, un 53enne che si è prontamente fermato, sono in corso verifiche per l’eventuale assunzione di alcol o droghe.