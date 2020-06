Domenica 15 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00, la Boutique Michele Inzerillo, in via Alcide De Gasperi 62, a Palermo, ospiterà un cocktail party per presentare la nuova collezione di Fortela – Fatto A Mano.

La musica di un Dj Set farà da cornice alla presentazione in anteprima della nuova collezione rappresentativa dell’iconico stile italiano nel mondo di Fortela.

Ospite eccezionale sarà Alessandro Squarzi, fondatore e designer di Fortela. Fortela è l’incontro tra pura sartorialità, stile italianissimo e la tradizione del fatto a mano. I capi vengono interamente prodotti in Italia, con la collaborazione di esperti artigiani giapponesi che realizzano le stoffe.