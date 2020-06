‘ndrangheta ad Aosta

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Antonio Fosson, si è dimesso. Lo ha annunciato lui stesso durante una riunione straordinaria di maggioranza, dopo l’avviso di garanzia ricevuto dalla Dda per scambio elettorale politico mafioso in merito ad un’inchiesta sul condizionamento delle Regionali del 2018 in Valle d’Aosta da parte della ‘ndrangheta. “Sono completamente estraneo ai fatti”, si difende Fosson. Il Pd chiede l’azzeramento della giunta e nuove elezioni. Salvini venerdì andrà ad Aosta e dice: “Serve aria nuova e pulita”.