PALERMO – “Con l’anno nuovo saranno emessi i decreti di finanziamento per tutti i teatri, nessuno escluso. E proprio per non escluderne alcuno il governo ha chiesto al dipartimento dei Beni culturali di predisporre una riprogrammazione di risorse non vincolate, già al Bilancio per la registrazione. Una semplice operazione interna per non lasciare indietro nessuno”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in risposta alle dichiarazioni del deputato del Pd, Michele Catanzaro, sui teatri.