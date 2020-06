Feriti il conducente e il passeggero. Tragico bilancio sulle strade siciliane in 24 ore.

PALERMO – Ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, terminando la corsa contro un’auto in sosta. E’ successo in viale Regione Siciliana ieri sera, all’altezza del civico 694, dove due giovani palermitani sono rimasti gravemente feriti. Si tratta di un sedicenne e di un coetaneo che erano a bordo di uno scooter: il ciclomotore è finito violentemente contro una Volswagen in sosta nei pressi di un’attività commerciale e i due sono stati sbalzati dalla sella.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso sia il conducente che il passeggero: gravi le ferite riportate, al punto da rendere necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. In viale Regione anche gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto.

Una giornata terribile sulle strade siciliane, con quattro persone che hanno perso la vita da un capo all’altro dell’Isola: un 16enne e un 22enne sono rimasti uccisi in due rispettivi incidenti a Scordia e a Palagonia, due 59enne sono morti, invece, in due scontri avvenuti a Mascali e in provincia di Trapani.