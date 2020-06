PALERMO – Un percorso gratuito di alfabetizzazione economica e finanziaria al femminile: sarà questo ‘Women for Society’, progetto di formazione presentato ieri al Museo archeologico regionale Antonino Salinas di Palermo. L’iniziativa è frutto della collaborazione fra Fondazione Marisa Bellisario Delegazione Sicilia, Global Thinking Foundation e Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

A illustrare le linee guida e i contenuti del corso, la referente Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario, Marcella Cannariato, e la presidente di Global Thinking Foundation, Claudia Segre. Erano presenti per discutere di economia e finanza al femminile con economisti, formatori, istituzioni e università anche la Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, che è intervenuta in diretta via Skype, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, il presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna Alessandro Albanese, la tenente colonnello Rosa Vinciguerra, Pierluigi Monceri, direttore regionale Intesa Sanpaolo per Lazio, Sardegna e Sicilia e la giornalista di Donna Moderna Myriam Defilippi.

Al termine della presentazione è stato firmato un protocollo di intesa fra le parti, che porterà il progetto a crescere, non soltanto a Palermo. I corsi avranno inizio nel mese di febbraio 2020 e saranno totalmente gratuiti.