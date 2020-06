La schedina fortunata è stata giocata in via Matteotti

PALERMO – SuperEnalotto ha baciato Terrasini con una vincita di un 5 da 75.788 euro realizzata sabato 14 dicembre. La schedina fortunata è stata giocata presso il punto vendita Sisal Tabacchi in via Matteotti, 218. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 528.432 vincite. Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di martedì 17 dicembre ben 46.800.000,00 euro.